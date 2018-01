Alcol e bestiemme, Nainggolan si scusa  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Dopo la notte di Capodanno pubblicata sul suo profilo Instagram, e le polemiche che ne sono seguite, arriva la retromarcia di Radja Nainggolan. Il centrocampista belga si è reso conto di aver esagerato, e nel tardo pomeriggio di ieri ha pubblicato su Instagram Direct le sue scuse: “Sono dispiaciuto per quanto avvenuto stanotte – le parole di Nainggolan -. Lo sapete, mi piace star bene con gli amici e amo festeggiare il Capodanno… Ma la notte scorsa sono andato oltre: la vedevo come una serata particolare, dove si può anche esagerare un po’… Certo, non intendevo dare un esempio negativo. Per questo – conclude – ritengo di dover chiedere scusa per le mie parole e per il mio comportamento. Forza Roma!”

