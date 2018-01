Italia al vento  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Il nuovo anno è iniziato all’insegna del maltempo. Sull’Italia incombe una perturbazione atlantica spinta da un forte vento di Maestrale. Ecco nel dettaglio l’analisi degli esperti del sito ilmeteo.it Oggi sono previste precipitazioni veloci al Centro e poi più diffuse al Sud. Venti di Maestrale su tutti i bacini, localmente forti sul Tirreno. 4-5 gennaio – I venti di Maestrale portano una certa instabilità su Calabria e Sicilia tirreniche, e nevicate diffuse sui confini alpini più settentrionali. Più soleggiato sul resto delle regioni. 6-7 gennaio – Un nuovo affondo perturbato richiama venti meridionali su tutte le regioni. Piogge via via più diffuse e a tratti intense al Nord, a seguire anche al Centro. Nevicate copiose sui rilievi. TEMPERATURE – In aumento quasi ovunque, valori termici sopra la media del periodo di 4/6°.

