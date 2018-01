Boom turismo in Sicilia? C’è chi lo contesta, meno ospiti che altrove

🔊 Ascolta l'articolo

(Nicola Farruggio, FB) Si parla di boom in Sicilia del turismo. Mi pare corretto fornire alcuni dati che grazie all’ausilio di uno dei maggiori portali di prenotazione internazionali ci consentono di riconsegnare una migliore valutazione.

L’ analisi e’ stata fatta oggi 28 dicembre e rileva la percentuale di occupazione delle strutture ricettive delle principali mete siciliane e la comparazione con alcune città del resto del paese.

I dati sono da leggere in percentuale

Taormina 83 %

Siracusa 78%

Cefalu 77%

Palermo 69%

Trapani 66%

Catania 62%

Agrigento 56%

Ragusa 55%

Messina 51%

In alcune destinazioni molte strutture risultano inattive per chiusura stagionale. Permanenza media 2 notti

Vediamo adesso il quadro nazionale

Napoli 90%

Firenze 84%

Venezia 84%

Milano 77%

Torino 75%

Roma 74%

Genova 71%

Verona 70%

Sotto il 70 % nessuna città.

Un altro dato da considerare e’ il numero di strutture ricettive operative di gran lunga superiore in queste città e la tariffa media di vendita mediamente più alta del 20/30%

Per finire la permanenza media del soggiorno e’ di 4 notti.

… e qualcuno parla di boom.

