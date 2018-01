Siracusa in festa, Capodanno in piazza Duomo, successo di pubblico

🔊 Ascolta l'articolo

Migliaia i siracusani e i turisti a salutare l’arrivo del nuovo anno con l’evento promosso dall’amministrazione comunale di Siracusa. La serata e’ stata animata dal dj e producer Alberto Remondini, dell’emittente nazionale “Radio m2o”, in un crescendo di musica allo stato puro, arricchita da laser ed effetti illuminotecnici, sotto la direzione artistica di Claudio Iudicelli.

“Si archivia con un risultato ampiamente positivo il Capodanno 2017/2018 in piazza Duomo a Siracusa” Lo ha dichiarato l’assessore alla Cultura Francesco Italia, che aggiunge: “grazie ad un intenso lavoro di squadra coordinato dall’amministrazione comunale, migliaia di cittadini e turisti di ogni eta’, hanno cantato, ballato e salutato l’inizio del nuovo anno all’insegna del puro divertimento, della socialita’ e della massima sicurezza”.

(ITALPRESS).

