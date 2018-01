Aosta, aggressione a colpi di machete 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

In stato di alterazione psicofisica, ha minacciato e aggredito due persone con una roncola e un machete in via Elter, nel quartiere Cogne di Aosta, per motivi ancora da accertare, ma è stato arrestato per tentato omicidio dai Carabinieri del Norm. In manette è finito un 55enne con precedenti di polizia. A chiamare il 112, le vittime, terrorizzate. I militari giunti sul posto hanno notato immediatamente l’aggressore affacciato alla finestra delle scale di casa che brandiva roncola e machete. L’uomo ha a quel punto tentato di aggredire i carabinieri e i poliziotti intervenuti, ma è stato bloccato e disarmato anche grazie a uno spray in dotazione all’Arma a base di oleoresina di Capsicum. Durante la perquisizione personale effettuata in caserma, all’uomo sono stati sequestrati, oltre al machete e alla roncola, 4 coltelli a serramanico. All’unico ferito, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta, sono state riscontrate ferite al viso e alla mano sinistra.

