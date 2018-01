Stasera in tv, i programmi della prima serata  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) di lunedì 1° gennaio sulle principali reti televisive. Rai 1: Roberto Bolle – Danza con me (Show) Rai 2: Rapunzel – L’intreccio della torre (Animazione, Usa, 2010). Regia di Byron Howard Rai 3: Il Gioiello del Nilo (Avventura, Usa, 1985). Regia di Lewis Teague. Cast: Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny DeVito Rai 4: Dracula di Bram Stoker (Drammatico, Usa, 1992). Regia di Francis Ford Coppola. Cast: Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, Anthony Hopkins Canale 5: Natale a 4 zampe (Commedia, Ita, 2012). Regia di Paolo Costella. Cast: Massimo Boldi, Maurizio Mattioli, Biagio Izzo, Paola Tiziana Cruciani Italia 1: Independence Day (Fantascienza, Usa, 1996). Regia di Roland Emmerich. Cast: Bill Pullman, Jeff Goldblum, Will Smith Rete 4: Via col vento (Drammatico, Usa, 1939). Regia di Victor Fleming. Cast: Clark Gable, Vivien Leigh, Olivia de Havilland, Hattie McDaniel, Leslie Howard Rai Movie: Dove la terra scotta (Western, Usa, 1958). Regia di Anthony Mann. Cast: Gary Cooper, Julie London, Lee J. Cobb, Arthur O’Connell La7: Il Cowboy col velo da Sposa (Commedia, Usa, 1961). Regia di David Swift. Cast: Maureen O’Hara, Brian Keith, Hayley Mills Tv8: Karate Kid II – La storia continua (Azione, Usa, 1985). Regia di John G. Avildsen. Cast: Noriyuki Pat Morita, Ralph Macchio, Danny Kamekona Paramount Channel: Mona Lisa Smile (Commedia, Usa, 2003). Regia di Mike Newell. Cast: Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, Maggie Gyllenhaal, Marcia Gay Harden Iris: Il rito (Drammatico, Usa/Ita, 2011). Regia di Mikael Hafstrom. Cast: Anthony Hopkins, Alice Braga, Ciaran Hinds, Toby Jones Sky Cinema 1: L’ora Legale (Commedia, Ita, 2017). Regia di Salvatore Ficarra e Valentino Picone. Cast: Tony Sperandeo, Leo Gullotta, Antonio Catania, Salvatore Ficarra, Valentino Picone Premium Cinema: In A Valley Of Violence (Western, Usa, 2016). Regia di Ti West. Cast: Ethan Hawke, John Travolta, Taissa Farmiga, James Ransone

