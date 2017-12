Botti, brindisi e piogge lampo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Brindisi di Capodanno sotto la pioggia. Oggi l’alta pressione tenderà a diminuire. Arriveranno piogge sparse su alcune regioni. La notte di san Silvestro – spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it – trascorrerà con cielo coperto al Nord, e regioni tirreniche. Possibili precipitazioni deboli su questi settori, moderate tra lo spezzino e il massese. Per il primo giorno del 2018 è atteso l’arrivo di una veloce perturbazione che porterà piogge al Nord e poi al Centro, Campania e Calabria tirrenica. Le precipitazioni risulteranno generalmente deboli, localmente moderate.La neve cadrà sulle Alpi sopra i 1000 metri circa, in Appennino a quote elevate. TEMPERATURE – Sopra la media di 4/5° su tutte le regioni.

