Il Male oscuro dell’Ars? “Sindrome della Torre Pisana”. Ecco che cosa è

(Francesco Piro, FB) Commentando su La Repubblica gli stipendi d’oro dell’Ars, Sebastiano Messina conclude il suo articolo sostenendo che “deve essere l’aria di Palazzo dei Normanni…. che intacca la memoria, la vista e l’intelletto e fa dimenticare di colpo dove ci si trova”.

Vorrei dire a Sebastiano Messina che ci ha visto giusto. Si tratta di un fenomeno da tempo conosciuto e che viene definito come ” sindrome della Torre Pisana ” che può dare origini a sintomatologie piuttosto gravi, soprattutto per chi, come il Presidente dell’Ars, ivi trascorre gran parte del suo tempo.

Sarà che già di per sé è una torre; sarà che la verticalità della torre tende a trascinare verso l’alto, ben oltre i confini delle mura; saranno gli affreschi che si intravedono: cavalli, armi e cavalieri che incombono a rafforzare il potere dell’inquilino; sarà che il Presidente ha nelle sue stanze una splendida cappella, detta “della Regina”. Sarà per tutto questo e per altro ancora, ma posso assicurare, avendo frequentato il Palazzo e Torre Pisana per molti anni, che la sindrome esiste e, a volte, produce danni seri.

