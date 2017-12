Avvisi di garanzia e multe, nuove regole M5S  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

Ogni associato al M5S che si sia presentato ad un’elezione sotto il simbolo del Movimento si obbliga, fra l’altro, “a rinunciare alla propria candidatura nel caso in cui, avuta notizia dell’esistenza di un procedimento penale a proprio carico, emergano elementi idonei a far ritenere la condotta lesiva dei valori, dei principi o dell’immagine del MoVimento 5 Stelle, a prescindere dall’esito e dagli sviluppi del procedimento penale accettando, ora per allora, le determinazioni che sul punto gli Organi dell’Associazione a ciò deputati riterranno di esprimere”. E’ quanto si legge all’art. 2 del Codice etico del Movimento Cinque Stelle, pubblicato oggi sul blog di Beppe Grillo. Ciascun candidato o eletto, secondo l’art. 6, ha l’obbligo “di informare immediatamente e senza indugio il Capo Politico ed il Comitato di Garanzia” dell’esistenza dei procedimenti penali in corso nei quali lo stesso “assume la qualità di indagato e/o imputato nonché di qualsiasi sentenza di condanna e/o provvedimento cautelare adottato nei suoi riguardi”. “Costituisce condotta grave ed incompatibile con la candidatura ed il mantenimento di una carica elettiva quale portavoce del Movimento 5 Stelle la condanna, anche solo in primo grado, per qualsiasi reato commesso con dolo” si legge nell’articolo del Codice, in base al quale “la ricezione, da parte del portavoce, di ‘informazioni di garanzia’ o di un ‘avviso di conclusione delle indagini’ non comporta alcuna automatica valutazione di gravità dei comportamenti potenzialmente tenuti dal portavoce stesso”. MULTE – “Ciascun parlamentare italiano, europeo e Consigliere Regionale eletto all’esito di una competizione elettorale nella quale si sia presentato sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle si obbliga a rinunciare ad ogni trattamento pensionistico privilegiato e all’assegno di fine mandato, a doppie indennità e a doppi rimborsi” si legge nel Codice etico del Movimento Cinque Stelle, all’articolo 5. Articolo che conferma le anticipazioni della vigilia circa la sanzione a carico di chi si ritrova fuori per scelta o sanzione: siccome gli oneri per l’attività politica e le campagne elettorali sono integralmente a carico del MoVimento 5 Stelle, ciascun parlamentare, in caso di espulsione dal Gruppo o dal Movimento, abbandono degli stessi, ma anche di dimissioni anticipate dalla carica non determinate da gravi ragioni personali e/o di salute ma da motivi di dissenso politico, “sarà obbligato pagare al Movimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno degli eventi sopra indicati, a titolo di penale, la somma di € 100.000,00 quale indennizzo per gli oneri sopra indicati per l’elezione del parlamentare stesso”. OBBLIGHI ELETTI – Fra i numerosi e dettagliati obblighi a carico dei portavoce M5S, il Codice etico reso noto oggi dispone all’articolo 3 quelli di “compiere ogni atto funzionale all’attuazione e realizzazione del programma del MoVimento 5 Stelle e ad astenersi da qualsivoglia comportamento che possa risultare di ostacolo per l’attuazione e realizzazione del programma medesimo”; “sostenere all’interno delle rispettive assemblee i Sindaci ed i Presidenti di Regione eletti sotto il simbolo del MoVimento 5 Stelle”. C’è anche l’obbligo di “votare la fiducia, ogni qualvolta ciò si renda necessario, ai governi presieduti da un presidente del Consiglio dei ministri espressione del Movimento 5 Stelle”. C’è, inoltre, l’obbligo di “contribuire personalmente all’attività del Movimento 5 Stelle con uno specifico onere di concorso economico, proporzionale alle indennità percepite per coloro che sono eletti ovvero designati nelle istituzioni”. I portavoce sono tenuti, quindi, “a garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo i dati relativi alle attività professionali svolte, i redditi e gli incarichi ricevuti con i relativi compensi nonché segnalare situazioni di potenziale conflitto di interesse tra la propria posizione personale e i compiti svolti in ragione del ruolo; a evitare il cumulo di mandati in organi politico-istituzionali eletti a suffragio universale; a non conferire alcun incarico come assistente a conviventi, affini o persone con rapporto di parentela fino al secondo grado di qualunque altro portavoce eletto nel medesimo consesso (intendendosi come tale il Parlamento nelle sue articolazioni), anche a titolo gratuito”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.