🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Serena Williams torna in campo e viene sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko nel torneo-esibizione di Abu Dhabi. La 36enne statunitense, al primo match seppur non ufficiale dopo la gravidanza e la nascita della prima figlia Alexis Olimpia, ha ceduto alla più giovane avversaria con il punteggio di 6-2, 3-6, 10-5.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.