Il meteo di domani, 31 dicembre  

Fonte: adnkronos.com

Al Nord: Molte nubi,

qualche pioggia sulla Liguria,

coperto, con foschie e nebbie,

sulla Pianura Padana.

Al Centro: Qualche piovasco

sull’alta Toscana

e sull’Agro Pontino,

altrove molte nubi

ma più asciutto.

Al Sud: Piogge deboli

sulla Campania,

qualche piovasco

sulla Calabria tirrenica.

Soleggiato altrove.

Venti: deboli da nordnordovest.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento.

