Kim si fa vedere sempre meno  

Fonte: adnkronos.com

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha ridotto del 30% circa le sue apparizioni pubbliche nel corso di quest’anno, concentrandosi su ispezioni a carattere militare (44%). Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, precisando che tra il primo gennaio e il 28 dicembre Kim ha svolto 94 ispezioni, contro le 133 dello scorso anno, il numero più basso da quando è salito al potere nel 2011. Un dato che sembrerebbe indicare come il regime sia ormai saldamente controllato, limitando la necessità di attività pubbliche, secondo l’analisi riportata da Lee Eugene, portavoce del ministero per l’Unificazione della Corea.

