Non paga alimenti, casa pignorata a Morgan  

Fonte: adnkronos.com

Pignorata la casa di Morgan a Monza. A confermarlo all’Adnkronos è l’avvocato di Asia Argento Samantha Luponio, spiegando che “il tribunale” della cittadina “ha accolto la loro istanza per il pignoramento dell’appartamento di Marco Castoldi in arte Morgan di via Adamello per i mancati pagamenti di alimenti alla loro figlia Anna Lou”. La casa va quindi all’asta. Alla base del provvedimento ci sarebbe, conclude il legale, “il mancato pagamento di un assegno di 2mila euro al mese che non sarebbero stati pagati dal marzo 2011”.

