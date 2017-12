Incendio a Mumbay, almeno 15 morti  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ di almeno 15 morti il bilancio di un incendio, avvenuto nella notte, in un edificio a Mumbay, dove all’ultimo piano si stava tenendo una festa. Lo ha reso noto la polizia. Le fiamme si sono sprigionate poco dopo la mezzanotte in un ristorante all’ultimo piano, per poi propagarsi rapidamente a due bar vicini e in una mezz’ora avvolgere tutto l’edificio, secondo i media locali. La maggior parte delle vittime sono donne che partecipavano alla festa nel ristorante, ha indicato l’ufficio di protezione civile della città.

