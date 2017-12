Elezioni e Oscar, tutto in una notte  

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Fonte: adnkronos.com

I seggi del Parlamento italiano verranno assegnati nelle stesse ore delle statuette più ambite del cinema mondiale. Ora che la data delle elezioni politiche è ufficiale, fissata per il 4 marzo, si concretizza anche l’inedita coincidenza: la notte della maratona elettorale con proiezioni e risultati coinciderà con la notte degli Oscar che andrà in scena il 4 marzo dal Dolby Theatre di Los Angeles. Sulla west coast americana la cerimonia si svolgerà in serata mentre in Italia saranno le prime ore del 5 marzo, più o meno la stessa tempistica che occorrerà per avere dei risultati attendibili delle consultazioni politiche.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.