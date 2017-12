Cortina chiusa per neve  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Cortina d’Ampezzo, arriva la neve e raggiunge subito il mezzo metro. I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare sulla statale 51 di Alemagna per aiutare i tanti automobilisti in viaggio per festeggiare il Capodanno. Hanno anche dovuto rimuovere alberi e rami caduti in strada a causa del peso della neve. Molti automobilisti hanno abbandonato le auto in strada e si sono incamminati a piedi. I pompieri sono dovuti intervenire per rimuovere alcune vetture lasciate in via Faloria a Cortina. Secondo le previsioni nevicherà anche questa notte ed è sempre presente il rischio valanghe. Una cinquantina gli interventi dei vigili del fuoco per la fitta coltre bianca caduta su tutte le Dolomiti venete.

