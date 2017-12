Sorellastra Megan a Harry: “Ce l’ha una famiglia”  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Prima gaffe del principe Harry con la famiglia della sua futura sposa, l’attrice statunitense Meghan Markle. Alla sorellastra di Meghan, Samantha, non sono piaciute le parole di Harry, pronunciate dopo il Natale trascorso con la fidanzata insieme alla famiglia reale. La Royal Family, si era lasciato sfuggire il principe “è la famiglia che (Meghan) non ha mai avuto”. Pronta la risposta di Samantha su Twitter: “Veramente ha una famiglia numerosa che c’è sempre stata ed è sempre stata con lei”. Per rincarare la dose, Samantha ha aggiunto: “La nostra era una famiglia normale e quando papà e Doria divorziarono, tutti superammo la cosa, era come se lei (Meghan), avesse due case. Non ci fu nessuna esclusione, era lei che era troppo indaffarata”. Harry, 33 anni, e Meghan, 36, hanno annunciato a novembre il loro matrimonio. La coppia si sposerà a maggio nel Castello di Windsor.

