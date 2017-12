Pullman diretto a Catania si ribalta sulla A2: 15 feriti e 2 donne gravi

🔊 Ascolta l'articolo

Un pullman diretto a Catania, con 45 persone a bordo, provenienti da Urbino, si è ribaltato questa mattina nei pressi dello svincolo di San Giovanni dell’ autostrada del Mediterraneo, la A2.

Nell’incidente quindici persone sono rimaste ferite, tra cui due donne in modo grave, anche se non sono in pericolo di vita.

Sono in corso da parte della Polizia Stradale di Villa San Giovanni gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente giunti i soccorsi del servizio di emergenza 118 e i vigili del fuoco che hanno consentito di estrarre dal veicolo tutti i passeggeri e i due autisti.

L’arteria autostradale è rimasta chiusa al transito per circa un’ora per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso di Polizia, i Carabinieri e del personale dell’Anas e per effettuare le operazioni di messa in sicurezza del pullman.

