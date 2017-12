Bomba al supermercato, paura a San Pietroburgo  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sono 13 in totale i feriti dell’esplosione avvenuta ieri all’ingresso del supermercato Perekestrok nel Gigant-Hall di San Pietroburgo: 8 di loro, stando a quanto riferito oggi dal vicegovernatore responsabile per le questioni sociali, Anna Mityanina, citata dalla Tass, sono ancora ricoverati in ospedale. Le condizioni di cinque pazienti vengono definite moderatamente gravi. Altre cinque persone ferite nella deflagrazione dell’ordigno hanno rifiutato il ricovero.

