Fonte: adnkronos.com

Il Centro Italia trema ancora. Scosse sismiche sono state registrate nella notte dall’Ingv tra le province dell’Aquila e di Ascoli Piceno, ad Arquata del Tronto. La più forte, di magnitudo 2.7, è stata registrata nell’Aquilano, a 9 chilometri da Amatrice, ad una profondità di 9 chilometri.

