Agrigento: Mare Amico, sparita la spiaggia di Eraclea Minoa  

Fonte: adnkronos.com

“Il fenomeno dell’erosione costiera ha colpito quasi tutte le spiagge dell’agrigentino, ma ad Eraclea Minoa ha assunto dimensioni notevoli, provocando un grave arretramento della linea di costa”. E’ la denuncia dell’associazione ‘Mare Amico’. “Dagli anni ’80 ad oggi abbiamo visto sparire più di 100 metri di spiaggia dorata ed almeno 40 metri di bosco. Ogni nuova mareggiata, non trovando alcuna difesa, fa penetrare il mare sempre più profondamente nell’entroterra”, dice l’associazione. “Per contrastare il fenomeno erosivo in Sicilia sono già disponibili 31 milioni di euro, mentre esiste anche un’ulteriore disponibilità di fondi regionali per ben 77 milioni e 500 mila euro”, spiegano ancora.

