Trapani, a fuoco presepe vivente 

Fonte: adnkronos.com

Momenti di paura ieri sera a Marsala (Trapani) dove un presepe vivente ha preso fuoco ed è andato distrutto. A dare l’allarme sono stati gli stessi figuranti del presepe che sono subito scappati via. E’ accaduto sul retro della chiesa di contrada Ciancio, nella periferia di Marsala. Sembra che a fare scoppiare l’incendio sia stata una scintilla fuoriuscita dalla fornace che fungeva da scenografia. Nessun ferito.

