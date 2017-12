Mamma e i suoi due bambini uccisi il giorno di Natale 

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Una madre e i suoi due figli, uno di appena 10 mesi, sono stati uccisi a Phoenix nel giorno di Natale da un uomo che si ritiene sia il marito che la donna aveva lasciato. La polizia dell’Arizona ha arrestato l’uomo che, dopo la sparatoria, si era asserragliato per sei ore nell’appartamento insieme a due bambini, il più grande dei quali aveva 11 anni.

Chiamata dai vicini del complesso di appartamenti, la polizia ha trovato il corpo della donna nel parcheggio, mentre l’uomo si era già asserragliato all’interno. Sono iniziati così i negoziati durante i quali l’uomo ha ammesso di aver ucciso i bambini ed ha minacciato i poliziotti. Poi ha iniziato a sparare, ferendo un agente. A questo punto gli altri agenti sono intervenuti e sono riusciti a catturarlo.

