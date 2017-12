🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ morto il ‘re’ della cucina italiana, lo chef Gualtiero Marchesi. Marchesi, 87 anni, era malato da tempo e si è spento nel pomeriggio nella sua casa di Milano, circondato da figlie e nipoti.

