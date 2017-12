Cuba, esplosione al festival dei fuochi artificiali  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

E’ di almeno 22 feriti, tra cui sei bambini tra gli 11 e i 15 anni il bilancio del grave incidente avvenuto al festival dei fuochi d’artificio nella città di Remedios, a Cuba. Molti dei feriti sono ricoverati all’ospedale pediatrico José Luis Miranda a Santa Clara, hanno riportato ustioni e verserebbero in gravissime condizioni. Un’esplosione, si legge sul sito di Cubadebate, è avvenuta durante il tradizionale festival che si svolge ogni 24 dicembre. Il ministero dell’Interno, stando a quanto riportano i media nazionali, indagherà sulle cause di questo incidente. La Parranda de Remedios è uno dei tre festival nazionali cubani insieme ai Carnevali di Santiago de Cuba e alle Charangas de Bejucal. Dal 1820, ogni anno a Natale due quartieri della città si sfidano in una gara realizzando carri allegorici, costumi e spettacoli pirotecnici. La Parranda de Remedios è inoltre riconosciuta come Patrimonio Culturale della Nazione.

