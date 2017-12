🔊 Ascolta l'articolo

Natale speciale in Sicilia. Due premi da 1 milione di euro ciascuno sono stati vinti in Sicilia: uno a Palermo e uno a Messina.

Le ricevitorie baciate dalla fortuna sono a Palermo quella di Viale Strasburgo 221 di Antonio Randazzo dove è stato vingto uno dei due premi milionari siciliani. L’altra è la ricevitoria Tabacchi Venezia di via Garibaldi 304.

