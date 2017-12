Guida tv del 25 dicembre  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Ecco una mini-guida, pratica e semplice, per orientarsi nella scelta dei programmi della prima serata (orario di inizio, 21:15 circa) di lunedì 25 dicembre sulle principali reti televisive. Rai 1: Belle & Sebastien – L’avventura Continua (Drammatico, Francia, 2015). Regia di Christian Duguay. Cast: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Urbain Cancelier, Thierry Neuvic, Thylane Blondeau Rai 2: Voyager – Ai confini della conoscenza (Documentario) Rai 3: Big Hero 6 (Animazione, Usa, 2014). Regia di Chris Williams, Don Hall Rai 4: Grand Budapest Hotel (Commedia, Uk-Germania, 2014). Regia di Wes Anderson. Cast: Ralph Fiennes, Tony Revolori, Edward Norton, Owen Wilson, Tilda Swinton, Jude Law, Bill Murray, Adrien Brody, Harvey Keitel Canale 5: Il peggior Natale della mia vita (Commedia, Italia, 2012). Regia di Alessandro Genovesi. Cast: Fabio De Luigi, Cristiana Capotondi, Antonio Catania, Diego Abatantuono, Anna Bonaiuto, Laura Chiatti Italia 1: Now you see me – I maghi del crimine (Thriller, Usa-Francia, 2013). Regia di Louis Leterrier. Cast: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Isla Fisher, Woody Harrelson, Michael Caine Rete 4: 7 spose per 7 fratelli (Commedia, Usa, 1954). Regia di Stanley Donen. Cast: Jane Powell, Howard Keel, Russ Tamblyn, Tommy Rall, Jeff Richards comments powered by Disqus Rai Movie: L’uomo di Laramie (Western, Usa, 1955). Regia di Anthony Mann. Cast: James Stewart, Arthur Kennedy, Donald Crisp, Cathy O’Donnell La 7: Bee Movie (Animazione, Usa, 2007). Regia di Simon J. Smith, Steve Hickner Tv 8: Karate Kid – per vincere domani (Azione, Usa, 1984). Regia di John G. Avildsen. Cast: Noriyuki Pat Morita, Ralph Macchio, Elizabeth Shue, Martin Kove Paramount Channel: Robin Hood il principe dei ladri (Avventura, Usa, 1991). Regia di Kevin Reynolds. Cast: Kevin Costner, Morgan Freeman, Sean Connery, Alan Rickman Iris: Jack Frost 1998 (Fantastico, Usa, 1998). Regia di Troy Miller. Cast: Michael Keaton, Kelly Preston, Mark Addy, Joseph Cross Sky Cinema 1: La Bella e la Bestia (Sentimentale-Musicale, Usa-Uk). Regia di Bill Condon. Cast: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Josh Gad Mediaset Premium Cinema: Fausto e Furio (Commedia, Italia, 2016). Regia di Lucio Gaudino. Cast: Enzo Salvi, Maurizio Battista, Ernesto Mahieux, Salvatore Misticone

