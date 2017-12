Domenico Diele torna in libertà  

🔊 Ascolta l'articolo

Fonte: adnkronos.com

Sono scaduti oggi i termini della custodia cautelare agli arresti domiciliari per Domenico Diele, l’attore 31enne accusato di omicidio stradale aggravato per la morte della 48enne Ilaria Dilillo. Lo scorso 23 giugno la donna fu colpita dall’auto guidata da Diele mentre era a bordo del suo scooter sulla A2 all’altezza dello svincolo di Montecorvino Pugliano, in provincia di Salerno. Il 26 giugno il gip di Salerno, al termine dell’udienza di convalida dell’arresto, ha deciso per gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, che Diele ha scontato a casa della nonna.

