Cena di Natale più cara  

Fonte: adnkronos.com

Addobbi e menu per i tradizionali cenoni di Natale e Capodanno con sorpresa (ma non sotto l’albero). Se infatti, in occasione delle ricorrenze, solo una famiglia su 6 deciderà di trascorrere la sera dell’ultimo dell’anno fuori casa, il Natale è ancora vista come una festività da passare con i propri familiari tra le mura domestiche. Ma si spenderà un po’ di più di un anno fa. Come di consueto, infatti, l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha monitorato quanto costerà alle famiglie la tradizionale cena della vigilia di Natale e di Capodanno: un costo del menu cresciuto, rispetto al 2016, del 2,7% per quanto riguarda Natale e dello 0,9% per quanto riguarda Capodanno. NATALE – Per il menu ‘classico’ del cenone natalizio, la spesa media ammonterà a 33,90 euro a persona; pari a 203,40 euro per una famiglia composta da genitori, due figli e due nonni. Il menu ‘anticrisi’, che comprende pesce e vini più economici, costerà invece 16,32 euro a persona per un totale di 97,92 euro a famiglia, pari al 52% in meno rispetto al menu classico. CAPODANNO – Il cenone con menu ‘classico’ vede una spesa media di 42,60 euro a persona, pari a 255,60 euro per una famiglia composta da genitori, due figli e due nonni. Il menu ‘anticrisi’ con prodotti più economici costerà invece 25,78 euro a persona, per un totale di 154,68 euro a famiglia, pari al 39% in meno rispetto al menu classico.

