E sotto l’albero? Videogiochi  

Fonte: adnkronos.com

A Natale ci si divide tra ‘spirito commerciale’ – per i doni che vorremmo avere – e ‘animo ‘romantico’, per i desideri ancora da realizzare. Ma quali sono i regali che adolescenti e Generazione Z vogliono trovare sotto l’albero? Secondo un’indagine di ScuolaZoo che ha coinvolto circa 1.000 ragazzi fra i 13 e i 20 anni su Instagram, al primo posto per i nativi digitali c’è una console per videogiochi nuova: Playstation, Xbox o Nintendo (23,6%). VESTITI – Al secondo posto vestiti e accessori (per il 20,8%) e a seguire la richiesta di un viaggio (19%). Solo al 4° gradino la voglia di indipendenza manifestata dalla richiesta di ricevere un motorino o una macchina (espressa dal 15% dei ragazzi) seguita, al 5° posto, dalla ricerca di ancora più videogiochi (8,5%). RICCHEZZA – Sul versante ‘animo romantico’ cosa accade? Forse complici i videogiochi, se la Generazione Z potesse esprimere un desiderio chiederebbe di poter viaggiare nel tempo nel 29% dei casi. Non solo: sempre più individualista, al secondo posto si piazza un 20% che chiede di ‘Diventare ricco/a’. Solo al terzo posto troviamo i più altruisti che vorrebbero la ‘Pace nel Mondo’ (18%) e poi al quinto la ‘Fine della povertà per tutti’ (16%).

