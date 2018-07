🔊 Ascolta l'articolo

Dalkla mail di Vincenzo Pensabene

“Carissimo fratello Salvatore, qui arrivvò il caldo ma non di quelli terribili come ci ha spiegato il signo’ Meteobilli che ogni giorno ci racconta il tempo di Palermo., Dice che oggi venerdì ci sono 32 gradi ma che domani ce ne saranno 30 ma poi il vento cambia fa Scirocco e si mette a Maestro e Tramonta. Così il termometro si ferma sotto i 30.

Domani 14, come sai, è un giorno importante per tutta Palermo perché è la notte del Festino, qualla in cui il carro con la Santuzza scende dal Piano della Cattedrale infino al Foro Italico dove fanno i botti.

Nel mio condominio (48 famiglie) abbiamo deciso che al Festino non ci andiamo: per protesta. Ogni anno che passa questa cosa per noi così importante, diventa sempre più povera e quasi offensiva. Il Foro Italico si riempie di totucci coi pinocchetti, le tappine e la canottiera sudata, le ragazzine mezze nude che campano dentro i telefonini, la grasacia alta un metro e mezzo. Ma che discorso è? Io non sono bacchettone, lo sai. Ma ormai ci siamo dimenticati che la Santuzza fa questa processione perché fu proprio lei a liberare Palermo dalla Peste. Ora mi pare che c’è un’altra peste che non ci può manco la Santuzza. Per questo abbiamo preso una importante decisione durante l’ultima assemblea di condominio. Anzi due: la prima è che noi il 13 sera ci andiamo a vedere tutti il Triunfo che ogni anno organizza il teatrino Ditirammu. Gli unici che fanno una cosa dove la devozione è al primo posto. La seconda è che la sera del 14 organizziamo una mini processione nell’atrio del palazzo. Ci siamo fatti prestare la statua di Santa Rosalia da padre Calvaruso della chiesa dei SS Eremiti. La statua è piccola e ce la facciamo portare a tutti i picciriddi maschi e dietro ci mettiamo tutte le picciridde. I granni invece tutti affacciati al finestrone e ogni volta che la Santuzza passa di là sotto, ognuno di loro chiede una cosa, fa una invocazione, si lamenta di qualche torto subìto o ringrazia per qualche cosa che è andata come doveva andare. Un festino intimo, senza scorce di babbaluci, pollanche e birra agghiacciata. Una cosa affettuosa come se Rosalia fosse una vecchia amica. E senza botti ca i canuzzi si scantano.

Il signo’ Meteobilli ci assicurò che per la serata del 14 c’è il caldo giusto ma che di notte il vento gira e la domenica 15 non andremo sopra i 30. Un piccolo miracolo. Ma tanto, carissimo fratello, qui siamo abituati a sudare pure in inverno, come se ci sarebbe il pico di sole sopra una acchianata. Tante belle cose. Devote.

Ti saluto e mi firmo

Tuo affezionatissimo fratello

Pensabene Vincenzo

