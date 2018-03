🔊 Ascolta l'articolo

Parola mia: aveva assai che non vedevo un marzo così “da manuale”. La pazzia di questo mese, cioè il fatto che è propriamente variabbile, non poteva essere confermata meglio dalle previsioni di questa sera. Come già vi aveva detto ieri, piovve per menza giornata, poi il cielo restò scuro. Abbiamo avuto pure un fenomeno insolito per Palermo che è stata la nebbia. Segno questo che i venti meridionali erano carichi di umidita e il gioco delle temperature al calar del sole, ha formato la nebbia.

Domani sarà tutto un altro mangiare e tutte le carte promettono un uichend di capriccio. Proprio da gita, non fosse per il fatto che in campagna ci sarà troppo fango. Ma, dopo tutto, non è conto che in città ci manca il fango, è giusto? Anche se è un fango diverso. Nel senso più dannoso. Ma comunque.

Dunque due belle giornata. Domani cielo sereno per quasi tutto il giorno e temperature che di prima mattina saranno di 11 gradi ma che alle due di doppopranzo dovrebbero sfiorare i 20. E domenica potremmo arrivare perfino a 23. Ma sempre marzo è, di cui nella serata di domenica torneranno le nuvole e a qualcuna ci potrbbe pure scappare una pipì. Tante belle cose. Pazzerellone.

