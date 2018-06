🔊 Ascolta l'articolo

Domani rinfresca un po’ perché non andremo oltre i 25 gradi. Il cielo sarà a tratti nuvoloso, non mancherà l’umidità, ma ci saranno pure delle schiarite. Ma, nel complesso, non sarà una bella giornata. E, la sapete una cosa?, io sono contento. Un anno fa come domani moriva Vito Parrinello, un amico, un maestro, un fratello, un compagno, un artista, un musicista, un poeta. Forse oggi non avrei tollerato una giornata radiosa. E mi scuso con voi.

Ci penso da una settimana senza smettere e non mi do ancora pace. Ma com’è potuto già passare un anno da quella mattina in cui lo vidi steso sul lettino dove dormiva quando faceva tardi per non disturbare Rosa? Era come tutti i morti. Pensate che non abbiamo espressione? Sbagliato. Lui aveva quella un po’ triste che si metteva quando gli cominciava a tremare il varbarotto perché (causa Rosa, Elisa, Giovanni, Noa G, e Noa P. o Yara) si apprestava a picchioliare. E mentre mi mettevo a picchioliare io come un vitello scannato, quasi aspettavo di vedere tremare quel varbarotto mentre Peppuccio e Giovanni erano accasciati sul suo petto ancora tiepido ma immobile.

La sua espressione un po’ triste non era in assonanza con la circostanza. Un morto allegro si è visto mai? No, lui era fisiognomicamente malinconico, cosa straordinaria per uno che come lui aveva un senso dell’umorismo pieno ma mai maligno, mai tagliente. Perché quando doveva tagliare, non c’era niente di ridere. Il suo rasoio era il ragionamento. L’ironia ruvida la lasciava a me e agli artisti straordinari che frequentavano (e frequentano) il Ditirammu. Lui era un placido, un’artista soave. Ma c’era una cosa che non poteva tollerare, che gli faceva saltare la mosca al naso: quella dell’aggressività cattiva, della maldicenza villana. Contro di lui? Macché, lui era d’acciaio. Ma se gli toccavano la famiglia era perfino capace di rancori lunghi. Ma motivati.

Piansi a lungo. Dopo molte settimane fui assalito da un pensiero molto solido: che non avevo pianto altrettanto per mio padre. Attenzione, amavo mio padre, avevo per lui un affetto senza pregiudizi perché malgrado una vita difficile mi aveva risparmiato (ci eravamo risparmiati) la stagione dei conflitti. Ma Ugo A. Billitteri non aveva avuto molto riguardo di sé e aveva una serie di acciacchi che lo rendevano un classico soggetto a rischio. Se ne andò nel sonno, preciso come Vito. Aveva 60 anni. Quando arrivò la telefonata ero, si può dire?, addirittura preparato. Ma per Vito presi un bel 2 nel registro: assolutamente impreparato. Eravamo stati insieme con Rosa, con Giovanni e con Paride Benassai per uno spettacolo al Mercato San Lorenzo, ci eravamo salutati dopo una pizza e dati appuntamento per l’indomani al teatrino. Era l’una. Sei ore dopo era morto. Ma come si può? Era come se mio avesse lasciato a casa dopo avermi promesso di accompagnarmi all’aeroporto per partire con me, per volare alto. “Billimio, mi dispiace, non posso venire, ho avuto un contrattempo”. Lui, che quando dovevo andare a fare le punture in un occhio, mi veniva a prendere per accompagnarmi all’ospedale e riportarmi a casa. Ora ditemi: quale vostro fratello farebbe, invariabilmente, la stessa cosa? Sempre, tutte le volte? Lui lo faceva. Ma non è che una mollica di pane in un panificio.

Insomma non c’è più. Bisogna farsene una ragione. Dopo la sua morte non era affatto scontato che potesse essere agevole difendere il Ditirammu, assediato da mille problemi. Ma lui ha lasciato un’eredità, diciamo così, flessibile ai suoi figli. Senza bisogno di scrivere, almeno dal punto di vista dell’eredità artistica. Non c’è bisogno di carte per dire: le vite della mia geniade artistica sono gli spettatori del rispetto che devo a loro e all’arte che mi hanno consegnato. Lascio a voi il profumo di quest’isola, la canzoni di solitudine straziante e quelle di euforia per il buon raccolto, lascio le sofferenze e le gioie, gli sberleffi e le maschera potenti di un popolo che ha saputo esserlo. Questo vi lascio. E 52 posti in via Torremuzza. La cosa che domani mi asciugherà le lacrime è che questo lascito è stato già raccolto e glielo portiamo in dono. Domani martedì, ore 10, chiesa della Pietà, di fronte al Ditirammu. Tante belle cose. Umide.

