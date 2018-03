🔊 Ascolta l'articolo

Domani a ora di mangiare ci saranno 24 grasdi. Dopodomani ce ne saranno 14 e domenica pioverà. Non ci potrebbe essere meglio fotografia di come funziona la “marziata”. Mi dispiace per domenica perché la pioggia (minacciata anche per lunedì, san Giuseppe), potrebbe mettere a repentaglio la trasgressione delle vampe. Dico trasgressione e non tradizione perché le vampe di san Giuseppe sono proibite ormai da molti anni. Ma è proibito pure il pizzo e guidare senza la cintura di sicurezza. Ciò non toglie che tutti i commercianti pagano e tutti guidano a petto libero.

San Giuseppe è un santo sentitissimo qui a Palermo. Mio nonno, che si chiamava Peppino ed era comunista, a motivo della sua pensata, non era proprio chiesastro ma teneva in corridoio un bel quadro di san Giuseppe che, fatto raro, era raffigurato da solo. Niente Sacra Famiglia, niente Padre col Bambino, niente: solo e serio. C’era, in proposito, una piccola guerra domestica perché mia nonna Mimì era invece fervente praticante di chiesa e ci passava la giornata a mettere santine della Madonna nelle cornici dei quadri, nella specchiera dal gabinetto, insomma su tutte le superfici dove poteva essere. Ma mio nonno, ogni giorno ispezionava il “suo” quadro di san Giuseppe e rimuoveva ogni e qualsiasi presenza “aliena”, sostenendo che “quel galantuomo vuole stare solo”. D’altra parte con questa storia difficile da spiegare dello Spirito Santo, il povero fellegname qualche pensiero lo doveva avere. Ma comunque.

Insomma domani giornata calda e non c’è manco scirocco perché i venti sono segnalati come da Est ma in girata. Saranno comunque deboli e il cielo sarà “ammarbato” cioè di quel bianco un poco attipo latte che è una vera croce per quelli che combattono con l’allergia. In compenso domani è un perfetto giorno di stenning perché le robe si asciugano a lampo. Tante belle cose. Asciutte.

