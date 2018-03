🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Giusto per non perdere le abitudini, domani aggiorniamo col rischio di qualche debole pioggerellina. Attipo verso le sette. Poi scampa ma a metà della matinata qualche altra nuvoletta che ci scappa la pipì potrebbe passare Poi non ne sono previste altre. I venti saranno tutti di Ponente e le temperature comprese tra 12 e 16 gradi,

Giovedì il vento gira e arriva lo scirocchetto che porta le temperature addirittura sopra i 22 gradi e venerdì pure. Ma poi lo scirocchetto se ne va e le temperature massime scendono di nuovo a 15 gradi. Insomma pariamo tanti picciriddi che si addivertono con l’altalena.

C’è chi ha fatto stime di come sarà il tempo per Pasqua segno che è cominciato il tempo delle minchiate. Vi volevo informare che i modelli matematici dei scinziati fanno, tra l’altro, le previsioni di com’è la temperatura a 1500 metri in piena aria, non sulle montagne. A questa altezza caldo e freddo non sono interessate dall’alternanza della giorno e della notte.. Con questi calcoli disegnano delle linee dove per esempio la temperatura è di 15 gradi sotto zero, quelle dove è zero gradi e quelle dove è 15 gradi sopra lo zero. Questo naturalmente lascia capire dove nevicherà e dove si morirà di caldo. Ma la cosa importante è che già nel momento in cui viene fatto girare il modello, il margine di errore è di tre gradi in più o in meno di quelli disegnati dal modello stesso. Come succede quando fanno le proiezioni per le votazioni. Ma, mentre per le elezioni più tempo passa più la proiezione è precisa, nel caso del meteo col passare del tempo questo margine aumenta e a distanza di tre quattro giorni la previsione diventa inutile perché troppo inaffidabile. Quindi chi vi assicura che il venerdì santo, insieme con la Madonna, piangerà pure il cielo vi sta prendendo in giro perché non lo può sapere. C’è più sicurezza a giocare a bella e niente. Chi di voi ci giocava?? Tante belle cose. Antiche.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.