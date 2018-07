E dietro la lavagna c’è finito il Palermo. Appuntamento rimandato con Ronaldo

🔊 Ascolta l'articolo

Da qualche giorno si respirava un’ aria di festa nella tifoseria rosanero, si aspettava con ansia la sentenza che avrebbe visto il Palermo conquistare la promozione in serie A. Ci credevano, anzi ci credevamo, proprio tutti. Per quale ragione? I fatti c’erano, la responsabilità oggettiva pure. La contentezza in sonno, per dirla con i nostri cari nonni.

I giudici sportivi hanno rivoltato come un guanto i termini della questione. Il tentativo di addolcice gli avversari, da parte del palermitano Calaiò, si è trasformato in una goliardata, più o meno. Le bacchettate sono arrivate, ma come si danno ai monelli, ai bambini che fanno una bischerata. La partita, con il suo risultato, bello tondo a favore del Parma, del rigore-flop, con pallone gettato fuori dalla porta e così via. Gilardino, ex Palermo, ha graziato il Parma. E’ vero, il dolo sarebbe una illazione, ma così è andata. La goliardia finisce quando comincia la partita e le cose vanno come i gialloblù volevano.

Una delusione cocente. Per i giocatori, che in ritiro a Sappada erano speranzosi e per i tifosi che toccavano con mano il campionato di serie A, impreziosito da Cristiano Ronaldo.

La società parmense era stata accusata di illecito sportivo con responsabilità oggettiva, dopo che gli inquirenti avevano avviato le indagini su dei presunti messaggi inviati dal calciatore palermitano Emanuele Calaiò a dei colleghi dello Spezia.

Inizialmente la Procura sportiva aveva chiesto due punti di penalizzazione sul campionato appena concluso con la conseguente retrocessione per i giallo blu e quattro anni di squalifica per Calaiò o sei punti da scontare nel campionato di serie A. Sono stati concessi solamente cinque punti di penalizzazione per la società emiliana da applicare al prossimo campionato mentre per il calciatore due anni di squalifica e un’ammenda di 20 mila euro.

Un tribunale clemente quello riunitosi oggi per decretare la fine di tutto. E sentenza contraddittoria. La Procura punisce Emanuele Calaio, ma non la società. Nei social tifosi scatenati. ponendosi tante domande Qualcuno dice che era già tutto deciso a tavolino, qualcun altro si domanda se al posto dei siciliani ci fosse stata una big come Juve o Milan, come sarabbe andata a finire.. Tante domande che trovano una sola risposta: Il Palermo resta in B.

Non si sa cosa accadrà nei prossimi giorni , se Zamparini e Giammarva procederanno con un ricorso oppure lasceranno le cose come stanno. Una cosa è certa: bisogna rimboccarsi le maniche, uscendo gli artigli già dalla prima giornata di campionato e portare il Palermo al posto che merita .

