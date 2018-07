Doppia preferenza di genere, l’Ars rinvia. Vincono le associazioni femminili

🔊 Ascolta l'articolo

Dunque dunque dov’eravamo rimasti? Oggi , 31 luglio, la Commissione Affari Istituzionali dell’Ars avrebbe dovuto discutere gli emendamenti alla proposta di legge dei forzisti Pellegrino/ Milazzo sulla cancellazione della doppia preferenza di genere nelle elezioni dei Comuni, invece il punto e’ stato cancellato dall’ordine del giorno e rinviato, così si dice, alla ripresa settembrina.

Il merito di questo risultato politico e’ delle numerose forze associative femminili di tutta la Sicilia ( da quelle di lunga tradizione a quelle di recente formazione), di quelle forze politiche PD e LeU , di quegli organismi sindacali, di quelle personalità femminili politiche e Istituzionali appartenenti al centrosinistra e al centrodestra non solo regionali ma anche nazionali che , mettendo da parte appartenenze , in pochissimi giorni hanno saputo ricostruire una rete solida, già sperimentata positivamente , tutta siciliana ,a favore dell’equilibrio di genere . Conosco bene, una per una , queste tenaci protagoniste dell’oggi e di ieri , capaci di creare mobilitazione, sollecitare sensibilità maschili intorpidite , argomentare intelligentemente, smontare montagne strumentali di vecchi rinascenti stereotipi .

Tra gli avversari c’e’ chi pensa ,ora anche nel M5S , che questo tipo di battaglia sia superata e da archiviare , attribuendola a un passato ormai finito fatto di partiti anchilosati . E’ bene chiarire per questi avversari vecchi e nuovi che si tratta di una semplificazione fin troppo grossolana : infatti, non solo non riconosce che la presenza delle donne nelle istituzioni , comprese quella delle pentastellate, sia il frutto evidente di una legislazione fatta di azioni positive che sta piano piano forgiando una cultura paritaria, ma di più nega soprattutto per il M5 S l’assunto che Di Maio e co affermano quotidianamente , essere un dovere per la “politica del cambiamento”l’ascolto obbediente di associazioni e movimenti civici capaci di aggregarsi spontaneamente su questioni varie.

Segnalo che sulle questioni del riequilibrio di genere , in Sicilia, movimenti e associazioni femminili sono forze vive e tenaci e indicano da 30 anni alla politica la strada : in questi caldi vacanzieri giorni di luglio se ne e’ avuta una altra prova evidente, l’ennesima.In un battibaleno queste realtà si sono riaggregate ,hanno fatto il passaparola, hanno sommerso di richieste di audizione la Commissione, rilasciato dichiarazioni e comunicati stampa, sottoscritto petizioni, investito le massime autorità reg. e naz. Poco? Non mi pare. Bisogna tenerne conto per una politica credibile.

