Siracusa, Palermo, Roma: le “putie” correntizie del PD e i silenzi imbarazzanti

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Se non hai del buon pomodoro, ci puoi aggiungere zucchero, sale, scorze di parmigiano, basilico , la salsa conserva un che di aspro e insipido. La materia prima e’ fondamentale . E se non ce l’hai, te la devi procurare anzicche’ aggirare il problema. Mi piacerebbe che di questo si ricordassero quanti del e nel PD siciliano e siracusano tentano scorciatoie improvvisate, adottando i nomi più fantasiosi per le loro putie e putiole correntizie vecchie e nuove, condannando invece gli organismi collegiali all’afasia e all’inedia.

Costoro , che sorprendentemente sono gli stessi che hanno ruoli massimi di responsabilità politica e istituzionale, talvolta scambiano come dato di esistenza in vita l’effetto placebo che la pubblicazione sui media di una intervista o il resoconto di una iniziativa procurano , ma non calcolano quanto invece rafforzino nell’opinione pubblica la convinzione di una irreversibile confusione regnante nel partito e quanto alimentino l’insofferenza verso questi comportamenti. Anche a Siracusa ci si e’messi su questa strada, anzi vi si e’ ritornati.

Le iniziative personali o gruppettare fervono, mentre al partito e’ stata messa la museruola dalla fine delle elezioni amministrative , nonostante le urgenze del territorio e le novità emerse nelle relazioni politiche. E dire che la ricostruzione del sistema di relazioni interne aveva riportato qualche buon risultato proprio durante le recenti elezioni amministrative, riavvicinando quanti dirigenti ed elettori si erano allontanati o contrapposti. Duole rimarcarlo proprio mentre a livello nazonale , in attesa delle primarie per l’elezione della nuova guida del Partito, la difficile e complessa transizione e’ stata esemplarmente affidata a un Segretario e a un gruppo dirigente rinnovati e unitari ed e’ stata avviata una serrata campagna di ascolto del Paese . Una modalità che segnala la urgenza di non lasciare vuoti in una fase così carica di incognite e di novita’ , così a Roma come a Palermo e a Siracusa. Invece qui, una sequela di silenzi imbarazzanti e un partito in disarmo!

Dopo il pesantissimo esito elettorale del 4 marzo e del test amministrativo, la risposta non avrebbe dovuto essere questa . A livello nazionale, i Dem hanno capito la lezione, hanno reagito , si sono rimessi in cammino per cercare …Si, il pomodoro buono , quello che serve per scacciare la salsa acida e indigesta di sovranismi e populismi.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.