Ezio Bosso al Teatro di Verdura: “Musica, trascrizione dell’anima. Si può fare solo insieme”

Un carismatico direttore d’orchestra e un impetuoso pianista, ieri sera hanno entusiasmato la raffinata platea del Teatro di Verdura di Palermo. Una vera cavalcata di repertori e ritmi, da “Bach a Bosso” eseguiti con grande maestria, incredibile e strumentale forza sonora, da un travolgente, Ezio Bosso, che si è destreggiato imperioso tra gli spettatori del parterre e della gradinata del Teatro en plein air del capoluogo siciliano.

Stradivari Festival Chamber Orchestra, il concerto realizzato da Amici della Musica di Palermo e inserito nel cartellone di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018, ha visto un Ezio Bosso calcare la scena e dare il via a una melodia ritmica di alta tensione emotiva, acuta e toccante ai precordi. Con le sue eccelse doti e qualità performative, il compositore e direttore d’orchestra, è riuscito a portare dal vivo e tramettere una musica cameristica carica di intensità, energia e precisione esecutiva. La Stradivari Festival Chamber Orchestra, l’orchestra d’archi dei migliori ensemble italiani ed europei intitolata al più grande liutaio della storia, è nata dall’iniziativa dello stesso Bosso e da una vocazione per la musica come arte trascendente attraverso un’approfondita ricerca, rigore e meticoloso studio. Un’Orchestra che va ben oltre le dinamiche tra direttore e orchestrali, e che l’artista è riuscito a mettere insieme con un gruppo di amici storici che sono con lui praticamente da sempre e altri invece incontrati nel corso della vita.

“La musica intesa come trascrizione dell’anima, unica forma d’arte stenografica capace di trascrivere se stessi, le emozioni, definita da Tolstoj come “stenografia dell’emozione”. Concetti che il Maestro Ezio Bosso ha rilasciato a Siciliainformazioni, ricordando che: “La musica come la vita, si può fare solo in un modo: insieme. È l’unica vera strada per abbattere le barriere, raggiungere il senso di libertà, di crescita sociale e individuale. La musica è una fortuna – conclude il compositore – e come diceva il grande maestro Claudio Abbado, è la nostra vera terapia”.

Grande energia nel primo tempo con il suo repertorio, Bach Beats Bosso Suite for Piano and String Orchestra, Adagio dal Concerto in Fa minore BWV1056, una formula in cui l’orchestrazione diventa un adagio per organo di Bach. Momenti di profonda intensità del piano di Bosso nel Preludio BWV 855 di Bach, in una delle più belle trascrizioni di Alexander Siloti. Magnificenza dei movimenti nella Serenata per archi in Do maggiore op.48 di Tchaikovsky. Una dialettica diversa, dal pathos e dramma per “In her Name”, contraddistinta da una grande forza emotiva che secondo l’autore “trascende e supera ogni confine”.

Un ammirevole Ezio Bosso, con il suo entusiasmo professionale e gioia della musica nelle sue composizioni londinesi: “Split, postcards from far away”, e “Rain, In Your Black Eyes”, variazioni sinfoniche eseguite, con la più alta passionalità, dall’effetto malioso e comunicativo per un pubblico visibilmente emozionato. Un musicista che si fa interprete di una sensibilità creativa e sconfinata nella sua bellezza e varietà dinamica. Musicalità istintiva e contagiosa, hanno portato l’esibizione oltre la dimensione del grande spettacolo, conducendo gli astanti in un’atmosfera suggestiva e ricchezza agogica. In un teatro straripante di gente, ripetuti standing ovation e oltre dieci minuti di applausi a un incantatore che ha avvinto ed estasiato per oltre due ore.

