Giovani pattinatori palermitani trionfano a Roma: 8 medaglie d’oro, 3 d’argento e una bronzo

L’ASD Pian Due Torri Pattinaggio in collaborazione con Pattinaggioroma, ha organizzato la sesta edizione del trofeo internazionale di pattinaggio artistico a rotelle ROMA 2018, aperto alla specialità del singolo, coppia danza, coppia artistico, solo dance, inline e gruppi.

Le gare si sono svolte su una pista in legno al PalaTorrino ed una su parquet al Centro Sportivo G. Fiorini ed a questa edizione erano presenti tre continenti, Europa, Africa ed Asia con circa 600 atleti partecipanti.

La squadra dello Sporting Centre Mediterraneo Città di Palermo, seguita dal tecnico federale Ugo D’Azzò che organizza, in qualità di delegato territoriale, tutte le attività palermitane di tutte le discipline della FISR (federazione italiana sport rotellistici), ha conquistato il terzo posto mondiale per numero di medaglie.

Con ben 8 medaglie d’Oro: Alesi Greta (5 anni), De Torrebruna Anna (6 anni), Palermo Maria Fernanda (9 anni), Francesco Graziano (10 anni), Sindona Silvia (10 anni), Borgese Sofia Elena (11 anni), Crocetta Elisa (12 anni), La Barbera Andrea (13 anni); 3 Medaglie d’Argento: Sanniu Aurelia (6 anni), Giambertone Ginevra (8 anni), Di Filippo Aurora (10 anni) ed una Medaglia di bronzo con D’Alessandro Marlene di 10 anni.

Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che per la prima volta ha autorizzato l’uso del logo della Città Palermo Capitale Italiana della Cultura ha dichiarato “Palermo Capitale della cultura artistica ma anche delle Culture altre nate in paesi lontani e divenute palermitane e delle altre culture come la cultura dello sport ! Tutta la ammirazione ed i migliori auguri ai giovani sportivi reduci del grande successo ottenuto in campo internazionale”.

“Il nostro club-dichiara orgoglioso Ugo D’Azzò– già deteneva due prestigiosi titoli, conquistati nell’edizione 2017 di questo trofeo come migliore squadra per le coppie artistico (acrobatiche) e migliore squadra per le coppie di danza. Con questo risultato, frutto di sacrifici e determinazione da parte di tutti noi, sono la dimostrazione che con la passione si superano tutte le difficoltà di strutture ancora non perfettamente efficienti e adeguato a questa disciplina, molto spesso considerata tra gli sport minori”.

