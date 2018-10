I manichini sulla trazzera. Quei 300 mila euro per la “via dell’onestà”, alternativa al viadotto Himera

🔊 Ascolta l'articolo

I manichini sulla trazzera.

Correva l’estate del 2015 quando, dopo alcuni mesi dal crollo del viadotto Himera, lungo la Palermo-Catania, i Cinque Stelle inauguravano il percorso alternativo giù per un pendio, o su per una ripida salita, della Regia Trazzera. Costo dell’opera 300 mila euro in parte messi a disposizione dagli emolumenti dei politici pentastellati, in parte con una raccolta auto-auto. La chiamarono la “via dell’onestà” e, contemporaneamente, issarono cartelli con il divieto di transito a Rosario Crocetta, all’epoca Presidente della Regione. Sono così i cinque stelle: onestà, trasparenza, legalità. Ma anche: vaffanculi, anatemi, liste di proscrizione, e via dicendo. Dimostrarono, allora, che non ci volevano anni per fare le cose e pazienza se, quella trazzera, ha bruciato più pastiglie per i freni in un’ora che l’intero circuito di Monza in un anno. Erano vicini, i cinque stelle, alla verità, poi l’hanno mancata. Perché? Perché quando passi la vita a dire di essere onesto ma poi sei un’incapace, prendi la tua onestà, la incarti, metti su un bel fiocco, e te la regali per Natale. Hanno demonizzato un’intera classe politica, i cinque stelle.

Organizzando i “vaffa day” dove Beppe Grillo incitava le folle a mandare a quel paese i politici, nominandoli. Intendiamoci, non è che la classe politica che Renzi voleva rottamare e che Grillo voleva sfanculare, meritasse encomi e lodi sperticate. Ma il vituperio era forse troppo, atteso che dalla legge Bassanini in poi il potere è transitato pari pari nelle mani dei burocrati peggiori d’Europa. Mentre asfaltavano la trazzera, i grillini non sapevano che la macchina regionale s’era già messa in movimento per surclassarli. E così, a pochi mesi di distanza, l’Anas riapriva il viadotto Himera nella direzione Palermo e, poco prima, creava un bypass nella direzione opposta. Fine della trazzera che venne ancora usata da qualche fan pentastellato per non darla vinta alla Regione.

Il fatto è che i cinque stelle hanno dimostrato che volere è potere. Ma anche che il potere serve a poco se, pur avendo il volere, sei incapace o peggio.

Ora io trovo orribile e inaccettabile il fondamentalismo politico: ieri usando l’immagine della Boldrini per invocare giustizia sommaria, oggi con i manichini di Di Maio e Salvini.

E persino peggio il commento: “chi semina al vento raccoglie tempesta”. A me pare che si giochi stupidamente a vedere chi alza più in alto il livello dell’odio.

La cattiva politica si combatte facendo buona politica. Ed aver proposto come antidoto all’incapacità amministrativa il vaffa day non è stata, e non è la soluzione. Come è evidente.

Tanto più che le Istituzioni non hanno bisogno di gente per bene, né di una asettica onestà. Le Istituzioni hanno bisogno di persone capaci e rispettose delle leggi, competenti e ossequiose delle regole. Che me ne faccio di un ministro per bene se poi è un emerito imbecille? Sono questi i peggiori manichini che, pur non infuocati, infiammano le folle e dentro sono di paglia.

Si rischia, alla fine, di dimostrare che erano meglio i corrotti perché almeno “sapevano cosa fare e dove metter le mani”.

D’altra parte ecco cosa si rischia a giocare al “capro espiatorio”: che alla fine il manichino da infiammare diventa chi giudicava gli altri.

Perché il problema, in ultima analisi, è stata ed è l’introduzione del pensiero che la politica non si fa insieme ma contro qualcuno, non per qualcosa ma contro gli altri.

Ecco che la trazzera serviva non per dimostrare l’urgenza di riforma dell’organizzazione della macchina amministrativa, ma per dire a Crocetta che lui non poteva passare. Così i cinque stelle, novelli Gandalf sull’uscio delle Grotte di Moria, contro il Balrog malefico degli altri, sono sempre pronti a dire chi può e chi non può far qualcosa. Mentre i burocrati, che detengono il potere vero, se la ridono serenamente.

Alla fine non vorrei che tutte le mirabolanti idee dei cinque stelle facessero la fine della trazzera: inutilizzata con buona pace dei 300 mila euro spesi per 6 mesi di attività.

