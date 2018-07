Antimafia, 25 in galera, Riesi si è messa alle spalle tutto, tacciono pure nei bar

🔊 Ascolta l'articolo

Securos levius crimen contemnere cives: Privatam repetunt publica damna fidem.

Così scriveva Claudio Rutilio Namanziano nel De reditu suo. Ovvero, colpa lieve è trascurare chi è già in salvo: le sventure di tutti richiedono l’aiuto di ognuno.

A distanza di circa venti giorni dall’operazione antimafia, denominata, appunto, De Reditu che ha portato all’arresto o confermati ai domiciliari venticinque persone nel territorio nisseno la calma piatta avvolge Riesi.

Non una parola. Tacciono le persone. Tacciono i capannelli nei bar. Tacciono le forze politiche locali, in questo perfettamente solidali e traversali. Tace la “fede”, così tanto restia ad andare oltre gli altari quando poco conveniente. Tacciono i difensori della memoria. Sotto il sole che ingiallisce la campagna siciliana sono soltanto i grilli a frinire. Tacciono le giovani generazioni. Ed è forse questo il fenomeno più sintomatico.

Più delle sorti degli arrestati, dovremmo infatti interessarci delle sorti dei liberi, di coloro che si ritengono tali e tuttavia tacciono.

Di quanti che, nello sconquasso di decine di arresti in una città pure minuta, hanno mantenuto un rumoroso silenzio.

“Le sventure di tutti richiedono l’aiuto di ognuno”, ricorda Rutilio Namanziano. Ma qui le sventure di tutti e di tutte non sono avvertite. Nessuno pensa di esser sventurato. Nessuna ritiene di essere parte di una sventura collettiva. C’è condivisione del silenzio e forse non si avverte la necessità dell’aiuto.

Nel De reditu suo, Rutilio, narra il viaggio nella decadenza dell’impero: morale, politica e sociale, tanto del senato quanto del popolo. Da Roma fino in Gallia.

E c’è un’attesa di riscatto che non giunge. Ed un monito: nec fas ulterius longas nescire ruinas, quas mora suspensae multiplicavit opis. Un monito che sembra urlare in faccia a noi, oggi: né è più oltre concesso ignorare le lunghe rovine, che il ritardo di un soccorso sospeso ha moltiplicato.

Non è concesso ignorare la rovina del territorio. Di questo territorio che, negli ultimi anni, ha trovato in alcune sue componenti voci, evidentemente soltanto superficiali, di un riscatto che non c’era. Di un’etica senza etica, di conventicole senza onore il cui scopo, con evidenza, era nascondere la realtà che, ancora, covava e cova sotto la cenere. Di burocrati che millantano favori concessi dopo interminabili trafile burocratiche. Di funzionari pubblici addetti alla dilazione ed alla complicazione degli affari semplici. Tutti complici inconsapevoli, forse, di un destino che sembra non voler abbandonare questa terra. Un destino che viene avvertito come fatale e che, a parole, molti vorrebbero cambiare. Ma, appunto, il soccorso è sempre sperato. Da fuori. Dallo Stato, ovviamente, che quando è chiamato ad esserci latita, che qui si manifesta troppo spesso e spesso soltanto con le luci blu dei lampeggianti ed il rumore acuto delle sirene. Della politica che, dismessi i tumulti elettorali, archiviati i voti e gli slogan, riprende a coltivare l’orto più vicino. Delle religioni, così assopite, tutte indistintamente impegnate a indicare l’altrove, il sol dell’avvenir ma solo in paradiso, in cielo perché quaggiù, sulla terra, il soccorso non arriverà mai.

E se, per i 25 che hanno perduto la libertà, i fatti di sangue commessi si ritengono antichi, perciò degni di dimenticanza, rimane oggi un popolo intero, qui ed ora, avvolto nel silenzio pubblico. Un pubblico senza opinione, con alcune opinioni che non trovano cittadinanza tra il pubblico. Prigionieri questi ultimi di una prigione senza muri né catene, senza scadenze in tribunale, né sirene spiegate per le strade.

Le sventure di tutti, quindi, richiedono l’aiuto di ognuno. Senza questa consapevolezza la resa al ruolo di vittime delle circostanze è fin troppo scontata e nelle cose. Dovremmo rendercene conto. Ma, alla fine, ciò che indignerà sarà questo mio scritto, non altro.

