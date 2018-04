Infomotori divulga ecosostenibilità con vetture elettriche a Vicenza Fiere

🔊 Ascolta l'articolo

Infomotori. com, tra le redazioni più attente all’evoluzione del mondo dell’auto e dello sviluppo della motorizzazione elettrica ed ecosostenibile ha curato, nell’ambito di Mondo Motori Show, a fine marzo, a Vicenza Fiere, un’area battezzata Electric Space

Previsto un raduno riservato a solo vetture elettriche che ne ha accolto oltre 60, provenienti da sei regioni (Veneto, Lombardia,Trentino, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana più Austria).

Quindi un’ area espositiva di oltre 300 mq all’interno del padiglione centrale che ha ospitato 11 modelli elettrici

(Citroen Berlingo, 2 Smart ED, Fiat 500e, Volkswagen eUP, Volkswagen eGolf, nuova Nissan Leaf, Renault Zoe, Renault Twizy, BMW i3 e Mitsubishi iMiev)

C’era anche un’ area test drive dedicata , con nove vetture elettriche (diverse da quelle statiche) per provare personalmente la guida (Hyundai Ioniq, BMW i3, Tesla Models S, Volkswagen eGolf, nuova Nissan Leaf, Renault Zoe, iMiev e due Smart ED, testate da oltre 300 visitatori.

Un depliant, distribuito in cinquemila copie, illustrava come la mobilità elettrica sia già una realtà con oltre 20 modelli disponibili entro fine anno.

I principali forum, social e gruppi di fans dei modelli elettrici presenti e futuri hanno apprezzato questa iniziativa mentre il Tesla Club Italy ha voluto dare il patrocinio al raduno,

In conclusione un importante momento per la mobilità ecosostenibile, che include ovviamente, oltre alle auto elettriche, gas ed ibrido, cui Infomotori dedica un’attenzione particolare.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.