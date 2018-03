CLS, la berlina-coupé rilancia con sportività e confort da Mercedes

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Poco meno di cinque metri per una stella che torna a brillare al top sotto le vesti della Cls , un coupé quattro porte cinque posti che recita il linguaggio più evoluto di Mercedes Benz.

Forme pulite e linee ridotte, un frontale proteso e il profilo della griglia che si apre in avanti, fari bassi e larghi e le luci posteriori sdoppiate, la linea piatta dei finestrini e il vano passeggeri ribassato sono i più immediati elementi di novità di una vettura che fa rivivere il fascino senza tempo della prima Cls, che inaugurò un segmento nuovo e divenne in brevissimo tempo un’icona di design.

Era il 2004 quando fu lanciata in Italia (ne sono state vendute ben 14 mila) ed era una vettura che per la prima volta abbinava l’eleganza e il dinamismo di un coupé con il comfort e la funzionalità di una berlina. Con la terza generazione di Cls, il marchio della Stella riprende come mai prima d’ora il fascino e le peculiarità della vettura originale, esprimendone la sua natura più autentica.

Gli interni riprendono l’impostazione delle ammiraglie S e E, con il doppio display da 12,3” sui quali sono proiettati il cruscotto digitale ed i vari menu del sistema di infotainment. Raffinati e morbidi al tatto pellami che rivestono sedili e plancia, con quest’ultima impreziosita anche da elementi in legno o alluminio, a seconda del gusto del cliente.

Anticipatrice dello sviluppo del design della casa tedesca, più comoda e con un Cx di 0,26 nuova Cls monta motori totalmente nuovi, da sei cilindri in linea e da quattro cilindri in linea, sia in versione diesel che benzina. Come accadeva nei modelli precedenti, anche questa Cls è sinonimo di sportività spinta al massimo: il coupé trasmette una forte carica emozionale, è capace di offrire livelli eccellenti di comfort acustico e per i lunghi viaggi, e sa sorprendere per le sue innovazioni.

La gamma di motori ad alta efficienza e capaci di esaltare il piacere di guida è rappresentata dai sei cilindri in linea, alimentati a benzina e diesel. In più c’è il sistema mild-hybrid rappresentato da un motore da 22 cv. e 250 Nm di coppia, facente funzione di alternatore e motorino di avviamento. Nella Cls 450 4Matic è abbinato ad un motore termico a benzina da 3.0 litri con potenza complessiva di 367 cv. e 500 Nm.: con questi valori, la scatta da 0 a 100 in 4,8 secondi, con un consumo dichiarato nel misto di 7,5 l/100 km. I diesel sono il 6 cilindri da 3.0 litri e 286 cv. per la 350d 4Matic e n un altro 6 cilindri da 3.0 litri e 340 cv. e 700 Nm di coppia sulla CLS 400d 4Matic. I consumi sono di 5,7 l/100 km nel misto per entrambe le motorizzazioni a gasolio.

La trazione integrale 4Matic è di serie, così come il cambio automatico a 9 marce 9G-Tronic.

Silenziosa a livelli paragonabili a una vettura elettrica, Cls è non soltanto sportiva, ma anche confortevole, come lo dimostrano l’assetto Air Body Control, la gestione comfort dei programmi Energizing e i sistemi di Infotainment con In-Car Office, nonché il collegamento di smartphone mediante Mercedes-Benz Link e la possibilità di caricarli senza fili. Il touchpad con controller nella consolle centrale fornisce una conferma tattile e acustica quando si utilizzano le numerose funzioni Comfort e si effettuano le varie impostazioni.

Il ricco equipaggiamento di serie comprende il volante sportivo multifunzionale, fari a Led High Performance, cerchi in lega leggera da 18 pollici con pneumatici misti, sistema antisbandamento, sistema di rilevamento automatico del limite di velocità, display del sistema multimediale da 12,3 pollici, illuminazione di atmosfera con bocchette di ventilazione illuminate, modulo di comunicazione con Lte e servizi Mercedes me connect.

I prezzi partono da 83.540 euro per la Cls 350 d versione Business Sport che diventano 92.170 per la Premium e 95.700 per la Premium Plus. E’ comunque con le offerte commerciali Mercede s che prezzi così impegnativi diventano molto interessanti.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.