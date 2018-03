In Sicilia, c’è lavoro per i giornalisti. Se amano il vino o sono vigili urbani

🔊 Ascolta l'articolo

Il lavoro non manca, sono i soldi a non esserci.

Sembra una battuta, ma nel campo dell’informazione è diventata una beffa costante, aggravata dal fatto che viene sostenuta non da squallidi imprenditori sfruttatori del lavoro altrui, ma da pubbliche amministrazioni.

Regione, comuni, enti ospedalieri, non mancano di lanciare le sirene di un lavoro non sottopagato – è una regola – ma addirittura gratuito.

Ignorando che la legge, prima che il buonsenso, lo proibisce espressamente.

L’ultimo in ordine di tempo è stato l’ Assessorato regionale all’Agricoltura che cercava per il padiglione della Sicilia al Vinitaly una figura “con adeguata professionalità e competenze, risultante da curriculum, nell’ambito della comunicazione con specifiche esperienze nel settore dell’agroalimentare”.

Interessante, se nell’avviso non si leggesse qualche riga dopo che “l’offerta è interamente a titolo gratuito comprese le spese di viaggio vito e alloggio a Verona nel periodo della manifestazione”.

Curriculum entro il 26 marzo e la speranza, per il vincitore, almeno di buone bevute gratuite.

E’ insorta l’ Assostampa e il bando è stato ritirato.

Pochi giorni prima una polemica simile era scoppiata a Catania. L’ex Provincia aveva conferito un incarico gratuito al portavoce del sindaco Enzo Bianco. Lo stesso primo cittadino, in qualità di guida della città metropolitana aveva firmato l’atto, per poi fare un passo indietro e disporre l’annullamento, sempre dopo proteste varie degli organi professionali e sindacali dei giornalisti, ciechi sugli sfruttamenti in atto in tutti gli organi di informazione, cartacei, audiovideo e online, ma pronti a starnazzare contro la pubblica amministrazione.

E le difficoltà economiche delle pubbliche amministrazioni non giustificano certo che l’ Assemblea Regionale siciliana o la Presidenza della Regione e tutti gli assessorati non abbiano un ufficio stampa.

Dai bagordi dei 26 redattori capo 26 dell’era Cuffaro al vuoto di oggi sembra un po’ troppo.

E anche Orlando, che ai tempi lasciò in eredità alla gestione Cammarata ben 12 giornalisti, poi in parte rinnovati fino al ritorno “dell’eterno”, non ha certo dato un bel segnale inventandosi un concorso interno cui hanno partecipato due vigili urbani pubblicisti su tre posti disponibili.

Ma sarà stato motivato da ragioni di risparmio visto che forse a Palermo i vigili urbani sono in sovrannumero.

Non sarebbe male a questo punto un bel concorso comunale per vigile urbano, riservato però agli iscritti all’Odine dei giornalisti, professionisti e pubblicisti. Magari prevedendo un piccolo stipendio.

