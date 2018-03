Bmw X2, una “ribelle” elegante e sportiva

🔊 Ascolta l'articolo

E’ anche facile autodefinirsi “ribelle” quando alle spalle hai un blasone ricco e prestigioso come garantisce la casa bavarese.

Ed è anche semplice quando sai di conquistare a colpo d’occhio e di poter offrire motorizzazioni e livelli di finitura che nel variegato mondo dei Suv, più o meno grandi, la tua “famiglia” è un punto di riferimento.

Slogan di marketing, con alle spalle tanta sostanza, così si presenta X2, Sport utility compatto che Bmw metterà in vendita in Italia da fine mese, in un mercato in cui la quota Suv è in continua crescita.

La versione sportiva della X1, si rinnova notevolmente negli stilemi, con un frontale aggressivo con il doppio rene capovolto, una presa d’aria bassa di grandi dimensioni, i fari sottili, i passaruota bombati, le fiancate alte con il logo ad elica sul montante posteriore e la parte di coda con il taglio da coupé e un doppio scarico sovradimensionato.

Della X1 mantiene la larghezza e la lunghezza del passo (la base e la parte meccanica sono le stesse), ma è più lunga 4,36 m., larga 1.82 e alta 1.526 m. e si presenta quindi più corta di 8 cm e più bassa di 7 cm rispetto alla sorella minore.

Ha cinque posti (un po’ sacrificati in altezza dietro, trattandosi di una coupé e il bagagliaio va da 470 a 1355 litri (sedili posteriori abbattuti)

Motorizzazioni tre cilindri benzina e tre e quattro diesel: sDrive18i da 140 cv. (trazione anteriore, cambio manuale o a doppia frizione a 7 marce.), sDrive18d da 150 cv. (probabilmente il più interessante per il nostro mercato) , xDrive18d da 150 cv, xDrive 20d da 190 cv e a xDrive 25d da 231 cv.

La trasmissione è l’automatica Steptronic a otto rapporti.

Sono previsti quattrop allestimenti, una versione d’ ingresso Advantage che parte da 33.500 euro, la Business-X da 35.150 euro, la M Sport Business-X da 36.850 euro e la M Sport-X da 40.300 euro.

Lo scalino di prezzo nei confronti della X1 è sempre di 1.500 euro a parità di motore e allestimento.

Facile e divertente da guidare grazie a uno sterzo preciso, alle sospensioni ben tarate e a motorizzazioni affidabili e scattanti.

Grazie ai sensori di serie risultano agevoli anche le manovre più difficoltose in città, malgrado il posteriore alto e un lunotto di ridotte dimensioni. Ma questo Suv urbano non delude certo anche sui percorsi autostradali o in quelli più impegnativi di montagna, anche grazie alla possibilità di montare cerchi fino a 20 pollici e all’assetto ribassato della versione più sportiva.

