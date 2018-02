Candidature. Il partito è mio e me lo gestisco io

🔊 Ascolta l'articolo

l partito è mio e me lo gestisco io. E’ un po’ come nello slogan delle femministe d’assalto. Solo che in questo caso è un partito politico a essere considerato come l’utero: una proprietà privata.

In principio fu Berlusconi, quasi un quarto di secolo fa, a fondare il primo partito azienda, Forza Italia. E siccome lui sapeva bene come si gestisce un’ azienda, scelse uomini capaci e fedeli, alcuni solo capaci, molti solo fedeli. E con un tocco in più, che non guasta mai, ma che per le austere aule di Camera e Senato rappresentava una novità: qualche gradevole fanciulla.

Come è andata lo sappiamo tutti. Si è estinto o quasi il drappello dei capaci, rinsaldato quello dei fedeli, rinfrescato quello delle fanciulle.

E oggi, anche se non potrà essere lui a entrare da eventuale trionfatore a Palazzo Chigi, continuano a campeggiare il suo nome e la sua foto, sempre più ritoccata, sui manifesti elettorali.

Ma foto e nome sul manifesto, e il metodo di scegliere personalmente tutti i candidati senza dover rendere conto a nessuno, tantomeno agli elettori, ha innescato una epidemia che oggi, alla vigilia di nuove elezioni politiche, ha contagiato tutti i partiti. O almeno quelli che contano.

E così Di Maio e Salvini, Meloni Grasso e Renzi hanno apprezzato e adottato il metodo padronale. Un gruppo lealista pronto a tutto, a difendere le scelte piovute dall’alto e a rintuzzare le ovvie contestazioni interne. Un vero e proprio partito del capo, insensibile alle critiche e anche alla perdita di voti da parte di un elettorato sempre più indignato e impotente a cambiare le cose (complice il tanto osannato Rosatellum).

E la democrazia ?

Qualcuno ha messo in piedi delle primarie, poi disattese. Altri delle primarie “segrete”, di cui nessuno ha potuto verificare i risultati. Altri, come si usava nei paesi dell’ Est prima della caduta del muro, cancellando il dissenso.

Esuli o esiliati, gli indisciplinati vanno a ingrossare i tanti partitelli che chiederanno alla sinistra e alla destra un po’ di spazio per sopravvivere.

Berlusconi, strenuo fautore del libero mercato, sorride soddisfatto. In mancanza di una ripresa industriale in Italia crescono almeno le aziende-partito.

