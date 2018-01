Nauticsud a Napoli dal 10 febbraio con 200 aziende e oltre 800 barche

🔊 Ascolta l'articolo

Arriverà da Napoli la conferma di una ripresa del settore della Nautica particolarmente penalizzato dalla crisi degli ultimi anni.

Dal 10 al 18 febbraio alla Mostra d’Oltremare si terrà la 45.ma edizione del Nauticsud organizzato dalla Mostra d’Oltremare con l’ Associazione Nautica Regionale Campana. Alla ribalta oltre 200 aziende produttrici e distributrici, più di 800 barche esposte negli oltre 50mila metri quadri dell’area fieristica che si snoda tra i padiglioni tradizionali, il padiglione Caboto e gli spazi esterni tra le due strutture (il Viale delle 28 fontane, progettato da Marcello Canino), nonché le imprese che offrono servizi alla filiera della nautica.

Tante novità in questa edizione, dalle imbarcazioni yacht, gozzi e gommoni presentate in anteprima, ai motori innovativi. Ci sarà il ritorno di aziende come Apreamare ( premiato al salone di Dussendorf per il suo Gozzo proclamato European Power Boat of the Year) e dei cantieri Azimut, Aironmarine, Chris Craft, Salpa, Fiart, Rizzardi, Rioyacht e per i gommoni Italiamarine, Sacks e Pirelli.

Grazie all’Associazione Nautica Regionale Campana e al suo presidente Gennaro Amato il progetto del Nauticsud 2018 è oramai una realtà italiana altamente competitiva nell’offerta commerciale della nautica. Un appuntamento immancabile quindi a Napoli, punto di riferimento di diportisti e amanti del mare e che sarà anche sede di confronto sui punti fiscali e commerciali del settore nautico, non solo italiano.

