Mercedes G, fuoristrada vero e intramontabile ora anche elegante e moderno

🔊 Ascolta l'articolo

E’ nata nel 1979 ma come tutti i classici non ha bisogno di stravolgimenti e si presenta adesso rinnovata ma fedele a se stessa.

E’ la Mercedes-Benz Classe G, che ha debuttato al Salone di Detroit, un fuoristrada vero, iconico, forte delle sue eccezionali caratteristiche di marcia, sicurezza esemplare, massime prestazioni e moderni sistemi di assistenza .

Se non bastasse il nuovo assetto, i programmi di marcia Dynamic Select, la ‘modalità G’ e i tre bloccaggi dei differenziali al 100% accrescono sia il comfort di marcia che l’agilità su qualsiasi terreno.

Costruita come da tradizione in Austria adesso è più lunga di 5,3 cm. e più larga di 12 cm. rispetto all’attuale modello, inoltre è stata alleggerita di ben 170 kg. grazie a un ampio uso di alluminio nella carrozzeria. Il design esterno rimane fedele alle origini seppur visibilmente aggiornato con elementi moderni come gruppi ottici a Led.

Alla carrozzeria é stata dedicata particolare attenzione aumentando la rigidità della vettura e rafforzando i collegamenti tra sospensioni e catena cinematica con il telaio a longheroni e traverse.

L’abitacolo è invece stato completamente rivoluzionato e sulla plancia risalta il doppio display con schermi da 12,3 pollici ripreso dalle nuove Classe E e Classe S a conferma di voler dare a questo veicolo un’impronta premium.

La versione G500 è equipaggiata con il V8 biturbo 4.0 benzina da 422 cv. e 610 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti e alla trazione integrale con tre differenziali autobloccanti.. Cinque i programmi di marcia: Comfort, Sport, Eco, Individual e G, quest’ultimo dedicato all’offroad più estremo.

Da giugno Classe G sarà disponibile con prezzi a partire da 115.020,00 euro (Iva e messa in strada inclusa).

L’offerta comprende numerose dotazioni nuove, come i fari a Led, Parking Package, sistemi di assistenza alla guida, interni con sedili in pelle, oltre al nuovo assetto.

Per i clienti più esigenti non manca una serie ampia di equipaggiamenti a richiesta.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.