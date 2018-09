Reset nel Pd siciliano. Lupo, Cracolici, Gucciardi, Marziano. E i sindaci…

🔊 Ascolta l'articolo

Con il convegno di Areadem, la componente interna che fa capo all’ex ministro dei beni culturali Dario Franceschini, a Cortona si è nei fatti aperto il Congresso del PD che dovrebbe portare alla definizione della leadership di quel partito ed al rilancio della sua iniziativa politica e del suo impianto programmatico. Mentre scriviamo, le uniche certezze riguardano la scelta dell’ex segretario Matteo Renzi di non ripresentare la propria candidatura e la decisione del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, di concorrere alla carica di segretario. Non è ancora chiaro se si candiderà l’attuale reggente Maurizio Martina, né se altri concorrenti parteciperanno alla corsa; tuttavia è evidente che l’intera geografia interna è destinata a subire sconvolgimenti.

Innanzitutto il PD deve dimostrare di essere ancora una forza politica di dimensione nazionale: se il 18,4% che ha conseguito alle elezioni del 4 marzo lo fa restare, nonostante l’imponente emorragia di voti, il primo tra i partiti “tradizionali”, è nella distribuzione territoriale che sono intervenite le novità più rilevanti. Si è prosciugata la riserva di consensi nelle regioni “rosse” dell’Italia centrale, ma è nell’area meridionale che i Democratici hanno subito una vera e propria disfatta. In Sicilia, per esempio, il Movimento 5 stelle ha percorso al galoppo praterie aperte ed ha fatto man bassa del voto popolare, anche di quote significative di quello del PD. Un risultato, tuttavia, che non ha trovato riscontro nelle elezioni comunali del 9 giugno nelle quali i candidati grillini sono stati significativamente ridimensionati in tutte le principali città; fenomeno di cui bisognerà indagare le ragioni caso per caso ma che risponde anche alle caratteristiche di “bandiera” del voto per i gialli che hanno, invece, difficoltà a vincere quando i meccanismi della legge elettorale rendono indispensabile costruire alleanze nel territorio.

Cosa sta avvenendo nelle sparpagliate fila dei Democratici siciliani che sembrano essersi squagliati al caldo sole dell’estate? Il “generale agosto” quest’anno non ha segnato una stasi della politica che, anzi, ha vissuto giornate di grande tensione per la tragica vicenda del crollo del ponte Morandi a Genova e, sul molo del porto di Catania, per la battaglia che un largo schieramento di associazioni e forze politiche e sociali è riuscita a costruire in opposizione alla decisione del ministri degli Interni Matteo Salvini di non permettere lo sbarco di 177 migranti.

Se si esclude la presenza al porto di Catania di alcuni deputati nazionali ed europei, sollecitata anche dall’arrivo di diversi leaders nazionali, il PD siciliano è stato sostanzialmente inesistente negli avvenimenti politici dell’isola, a partire dalla flebile opposizione al governo Musumeci il quale, nonostante i referenti romani, già da tempo mostra la corda.

Il segretario regionale Fausto Raciti, che aveva annunciato le dimissioni senza dar loro seguito operativo, sembra letteralmente scomparso, mentre si sono perse le tracce di quei deputati nazionali e regionali di provenienza centrista che avevano conquistato spazio nel periodo d’oro renziano.

A Palermo, da sempre guardata con estrema attenzione dai livelli nazionali, la celebrazione della Festa dell’Unità è stata addirittura affidata all’iniziativa volontaristica dell’unico circolo democratico ancora attivo nella città; soluzione organizzativa, con tutto il rispetto per chi ha assunto il gravoso compito, assai lontana dalla dimensione e qualità di intervento che in passato aveva caratterizzato quest’appuntamento nel capoluogo siciliano.

Sul territorio si muovono iniziative di gruppi di base tese al rilancio del partito, ma si avverte l’assenza di un collante, di teste pensanti e di un progetto politico condiviso. In realtà i maggiorenti democratici sembrano aver la testa rivolta alla definizione delle rispettive collocazioni in vista del congresso.

Uno dei gruppi più forti, quello che fa capo a Giuseppe Lupo, Anthony Barbagallo (che ha recuperato i rapporti con Lupo dopo un periodo di difficoltà), Baldo Gucciardi e Marika Di Marco è organicamente dentro Areadem e si orienta perciò, ad appoggiare Zingaretti; verso il quale sembra navigare anche, a Catania, l’area che fa capo ad Angelo Villari e Concetta Raia tradizionalmente vicina alla Cgil.

Tuttavia nell’area orientale si sta muovendo con grande energia anche la deputata europea Michela Giuffrida che lavora per la riconferma alle elezioni per il Parlamento di Bruxelles il prossimo maggio.

Colpisce il silenzio di Antonello Cracolici, deputato di lungo corso dell’ARS, che pare in cerca di una collocazione autonoma e visibile all’interno del dibattito congressuale. Che faranno i renziani del “giglio magico”, il senatore Davide Faraone e il neo eletto deputato Carmelo Miceli? Affermando che non si candiderà, l’ex segretario del partito ha lasciato intendere che non appoggerà Zingaretti, pur non esplicitando candidature alternative. Sarebbe fuori dalla realtà immaginare che i suoi referenti siciliani si tirino fuori da un congresso che sarà comunque decisivo, così come appare del tutto improbabile la fuoruscita dal PD per inseguire tentazioni”macroniane”.

Tacciono per ora, su questi temi, i sindaci democratici di Siracusa Francesco Italia e Trapani Giacomo Tranchida, mentre Leoluca Orlando prosegue per la sua strada, in cui il PD è un interlocutore quando diventa utile per gli obiettivi che “u sinnaco” intende perseguire.

La vicenda nazionale si intreccia con la scelta del nuovo segretario regionale che, nelle condizioni date, difficilmente troverà una soluzione unitaria. Le recenti dimissioni dalla segreteria regionale e da commissario di Marsala del giovane sindaco di Salemi Domenico Venuti considerato vicino a Baldo Gucciardi, potrebbero essere l’occasione per dar fuoco alle polveri.

Circolano i nomi di due assessori di peso della giunta Crocetta che potrebbero correre contrapposti: il trapanese Baldo Gucciardi e il siracusano Bruno Marziano, uno dei capi della corrente dell’ex ministro della Giustizia Andrea Orlando.

I nodi, tuttavia, riguardano lo stato del partito che è fortemente indebolito e in qualche realtà prossimo alla scomparsa, la visibilità di una linea politica di opposizione nella società e nelle istituzioni locali, l’orientamento e la qualità delle posizioni da assumere a Palazzo dei Normanni. Non domina l’ottimismo. Come dice un’esponente democratica con un’espressione che sintetizza brillantemente lo stato dell’arte : “saranno uccelli senza zucchero”.

